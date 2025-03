Jovem de 18 anos morre após sessão de bronzeamento em Governador Valadares (MG)

Gabriele Hipólito, de 18 anos, morreu após uma sessão de bronzeamento em uma clínica de estética em Governador Valadares, Minas Gerais. Ela estava acompanhada da cunhada quando começou a passar mal. As responsáveis pela clínica deixaram Gabriele exposta ao sol por duas horas. Ela foi levada para um hospital com sinais de desidratação severa, mas não resistiu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!