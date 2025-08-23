Jovem de 19 anos é preso por apologia ao nazismo e pornografia infantil no RS

Um jovem de 19 anos foi preso no Rio Grande do Sul por apologia ao nazismo, pornografia infantil e corrupção de menores. A polícia iniciou as investigações após uma denúncia da mãe da namorada dele. A adolescente de 14 anos tinha vídeos sexuais gravados pelo namorado que eram usados para chantagem. O suspeito já havia sido investigado anteriormente por crimes relacionados a importunação sexual e apologia a discursos extremistas.



