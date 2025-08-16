Jovem de 20 anos é morto por policial civil no Distrito Federal

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros por um policial civil no Distrito Federal. A vítima, identificada como João Gabriel Matos da Silva, estava em uma moto quando foi atingido pelas costas. O disparo teria sido feito por um policial à paisana em uma viatura descaracterizada. Um adolescente que o acompanhava também foi ferido e sobreviveu. João Gabriel era filho único e sonhava em ser policial militar. O caso é investigado pela corregedoria da polícia civil e familiares pedem punição ao responsável.



