Jovem é libertado após quase três anos foragido por crime que não cometeu

Christian passou quase três anos foragido devido a uma acusação de assalto em 2022. A nova juíza do caso revogou o pedido de prisão ao reconhecer evidências que sugerem sua inocência, incluindo uma foto autenticada que comprova sua presença em outro local na noite do crime. Apesar de livre, Christian ainda é réu e aguarda uma audiência em 2027. Enquanto isso, planeja retomar seus estudos e atividades esportivas, determinado a provar sua inocência.



