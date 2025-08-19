Jovem é torturada e morta após se recusar a sair com ex-namorado traficante

A família de Esther Barroso dos Santos, de 22 anos, alega que ela foi torturada e morta após se recusar a sair com seu ex-namorado, o traficante Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel. Esther foi vista pela última vez em um baile funk em um campo ao lado de uma escola pública. Coronel teria exigido que ela saísse com ele e, diante da recusa, ele levou a jovem para um local isolado, onde ocorreram agressões físicas e sexuais. O corpo de Esther foi deixado na frente da casa da família. Bruno da Silva Loureiro permanece foragido.



