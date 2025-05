Jovem morre e seis pessoas ficam feridas após caminhonete atropelar grupo em Balsas (MA)

Maria Eduarda Silva, de 18 anos, morreu e seis pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por uma caminhonete em alta velocidade na cidade de Balsas, no Maranhão. A jovem foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Três crianças e um adulto permanecem internados. A motorista da caminhonete ficou no local e foi presa em flagrante, após se recusar a fazer o teste do bafômetro. Segundo as equipes do SAMU, ela apresentava sinais de embriaguez.



