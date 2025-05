Jovem morre em acidente de carro no Paraná; motorista admitiu consumo de álcool

A jovem Isadora morreu em um acidente de carro no Paraná. A estudante de psicologia de 20 anos, estava com quatro amigos. O motorista perdeu o controle, saiu da pista, bateu num poste e, na sequência, bateu também numa cerca, destruindo todo o local. O helicóptero chegou a ser acionado para fazer o resgate da jovem, mas Isadora não resistiu. Outras duas amigas tiveram ferimentos leves. Segundo a polícia, os jovens estavam saindo de uma casa noturna, voltando para casa. O motorista confessou que ingeriu bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.



