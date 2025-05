Juliette sofre acidente doméstico e quebra o nariz

A cantora Juliette sofreu um acidente doméstico ao bater o rosto em uma porta de vidro e sentiu muita dor. Ela compartilhou um vídeo do incidente nas redes sociais. Exames realizados no hospital confirmaram a fratura no nariz, mas foi indicado tratamento conservador sem necessidade de cirurgia. Juliette não informou se isso afetará sua agenda de shows e eventos.



