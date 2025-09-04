Logo R7.com
Justiça autoriza circulação de mototáxis em São Paulo

Decisão judicial permite operação de motos por aplicativo na capital paulista

Fala Brasil|Do R7

A Justiça determinou a liberação dos serviços de mototáxi e motos por aplicativo em São Paulo. A prefeitura tem 90 dias para estabelecer regras específicas para o funcionamento desses serviços. O Tribunal considerou que a proibição anterior era ilegal e violava os princípios da livre iniciativa e concorrência.


Com essa decisão, os municípios não podem impedir essas atividades, mas devem criar normas regulatórias adequadas. Até o momento, a prefeitura ainda não se pronunciou sobre como irá proceder após a determinação judicial.

