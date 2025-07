Justiça autoriza prisão domiciliar de Danubia Rangel, ex-mulher do Nem da Rocinha

A justiça decidiu que Danubia Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, vai cumprir a pena em casa. Ela vai usar uma tornozeleira eletrônica e terá restrições quanto ao uso de celular e internet. A decisão foi tomada após a defesa apresentar a condição de saúde da filha recém-nascida que possui síndrome de Down. Danubia foi condenada por lavagem de dinheiro há nove anos e quatro meses.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!