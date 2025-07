Justiça decreta sigilo no caso da auxiliar de cozinha atropelada e morta por juiz embriagado

O corpo da auxiliar de cozinha Thais Bonatti foi enterrado após ela ser atingida por uma caminhonete dirigida pelo juiz aposentado Fernando Augusto Fontes, que estava embriagado. Thais ficou internada na Santa Casa de Araçatuba por dois dias antes de morrer. Segundo a polícia, o juiz perdeu o controle do veículo quando uma mulher nua no carro tentou sentar no colo dele. Ele foi preso e liberado após pagar fiança. O caso é investigado como homicídio culposo sob sigilo judicial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!