Justin Bieber compartilha desabafo sobre síndrome do impostor

Justin Bieber fez um desabafo nas redes sociais, admitindo se sentir como uma fraude, destacando que as pessoas desconhecem seus pensamentos críticos. Sua publicação indica que ele enfrenta a síndrome do impostor, um fenômeno comum entre várias personalidades famosas. O cantor, que tem 31 anos, foi recentemente visto em público com a aparência abatida.



