Ladrão de bancos é morto em confronto com a polícia no interior paulista

Um ladrão de bancos foi morto numa troca de tiros com a polícia em Campinas, no interior de São Paulo. O criminoso levava uma vida de luxo nos Estados Unidos e usava um carro blindado para se proteger. Além de circular pelo mundo das celebridades, o suspeito ainda era investidor em criptomoedas.



