Ladrão morre após tentar assaltar policiais que faziam escolta a autoridades de SP

Um assaltante morreu ao tentar roubar um carro onde estavam policiais militares que faziam a escolta de autoridades do governo de São Paulo . O criminoso se aproximou da viatura descaracterizada e anunciou o roubo. Ao perceber que eram PMs, tentou fugir em alta velocidade. Policiais dispararam contra ele na zona sul de São Paulo, próximo do Parque Ibirapuera. Caio Gomes da Rocha, 22 anos, caiu com a moto após alguns metros e não resistiu aos ferimentos no hospital. A arma foi apreendida, e o caso está sob investigação do DHPP.



