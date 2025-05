Lancha pega fogo com família dentro na represa de Guarapiranga, em São Paulo

Uma família visitava uma lancha à venda na represa de Guarapiranga em São Paulo quando a embarcação pegou fogo. A Guarda Civil Metropolitana estava realizando patrulhamento e ajudou a resgatar os ocupantes: pai, mãe e dois filhos. O menino de 7 anos sofreu um ferimento no braço. Após o incidente, o barco explodiu. A Marinha do Brasil informou que uma perícia foi realizada para investigar as causas do incêndio.



