Locutor de rodeio é ferido por touro em Brodowski (SP)

Um locutor de rodeio quebrou uma costela ao ser atingido pelo chifre de um touro enquanto segurava nas grades. Ele inicialmente continuou trabalhando, mas logo passou mal e foi socorrido pelos bombeiros. A vítima está internada. A organização do rodeio informou que o seguro já foi acionado para suporte ao locutor. O incidente ocorreu na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!