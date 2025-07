Lula anuncia comitê para repensar relação comercial entre Brasil e EUA após tarifaço de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a criação de um comitê para revisar a política comercial do Brasil em relação aos Estados Unidos.



O comitê deve iniciar suas atividades em julho, embora não haja uma data específica. O grupo será composto por membros do governo e empresários.



Críticas à tarifa de 50% sobre importações brasileiras — que pode afetar produtos como o hambúrguer nos EUA — também surgem nos Estados Unidos.



