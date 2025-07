Lula assume presidência temporária do Mercosul na Argentina

O presidente Lula está na Residência Oficial do Brasil na Argentina para assumir a presidência temporária do Mercosul. Na cúpula, haverá a transmissão oficial da presidência rotativa da Argentina para o Brasil. Este é o único encontro previsto entre Lula e o presidente argentino Javier Milei. Após a cúpula, Lula visitará a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar, e terá reuniões bilaterais antes de retornar ao Brasil.



