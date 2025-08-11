Lula e Alckmin definem nesta segunda (11) pacote de socorro a empresas afetadas por tarifas dos EUA

Nesta segunda-feira (11), o presidente Lula e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, devem fechar os últimos detalhes do pacote de socorro às empresas prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Cerca de 35% das exportações brasileiras ao mercado americano foram afetadas, e o governo estuda medidas como linhas de crédito e adiamento de tributos para minimizar os impactos. Na quarta-feira (13), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de encontro remoto com o secretário do Tesouro dos EUA para tratar do tema. O anúncio oficial do pacote está previsto para amanhã (12).



