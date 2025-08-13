Logo R7.com
Fala Brasil

Lula libera R$ 30 bilhões em crédito para empresas afetadas por tarifaço

Presidente apresenta plano de ajuda aos exportadores

Fala Brasil|Do R7

O governo federal anuncia nesta quarta (13) medidas para apoiar setores da economia nacional afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O presidente Lula informou que serão disponibilizados R$ 30 bilhões em crédito para ajudar os exportadores prejudicados. Setores como café, carnes de frango, peixe e bovina estão entre os mais afetados pela tarifa de 50%.

  • Brasil
  • Café
  • Economia
  • Estados Unidos
  • Frango
  • Governo Federal
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Tarifas

