Lula libera R$ 30 bilhões em crédito para empresas afetadas por tarifaço

O governo federal anuncia nesta quarta (13) medidas para apoiar setores da economia nacional afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O presidente Lula informou que serão disponibilizados R$ 30 bilhões em crédito para ajudar os exportadores prejudicados. Setores como café, carnes de frango, peixe e bovina estão entre os mais afetados pela tarifa de 50%.



