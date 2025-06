Lula participa do lançamento do Plano Safra nesta segunda (30)

O presidente Lula participa do lançamento do plano Safra no Palácio do Planalto, nesta segunda (30). O evento inclui a oferta de linhas de crédito e investimentos em políticas agrícolas. O presidente deve anunciar ações para enfrentar as mudanças climáticas até o primeiro semestre do próximo ano. A proposta destaca o envolvimento da agricultura familiar. Na última safra, foram destinados R$ 400 bilhões à agricultura empresarial e R$ 76 bilhões à agricultura familiar.



