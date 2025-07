Lula rebate ameaça de Trump sobre tarifas extras a países dos Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que os países dos Brics não aceitarão reclamações do presidente norte-americano Donald Trump, destacando a soberania do grupo de nações emergentes. Durante o encontro com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em Brasília , ambos assinaram acordos em segurança, energia renovável, agricultura e transformação digital. Lula enfatizou a busca por multilateralismo e respeito à soberania. A expectativa é que o comércio entre Brasil e Índia atinja 20 bilhões de dólares. Enquanto isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou negociações com os Estados Unidos para reduzir taxas sobre produtos brasileiros, ressaltando o superávit dos EUA na América do Sul.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!