Lula veta aumento no número de deputados federais; entenda

O presidente Lula vetou o projeto que aumentaria o número de deputados federais de 513 para 531. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, ainda pode ser revista pelo Congresso. O aumento, motivado pela última edição do Censo, custaria mais de R$ 64 milhões por ano e beneficiaria nove estados a partir das eleições de 2026.



