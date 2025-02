Luxo dos anéis de noivado: celebridades não economizam na hora de escolher joia

Pedir em casamento com anéis luxuosos é uma tradição nos Estados Unidos, agora popular no Brasil. A influenciadora Franciny Ehlke exibiu um anel de R$ 14 milhões que ganhou de Tony Maleh. Tradições sugerem que anéis valem um quarto do salário anual do noivo, popularizados por campanhas dos anos 1930.



