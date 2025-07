Macacos atacam irmão de cantor Gusttavo Lima em parque de Goiânia

Marcelo, irmão do cantor Gusttavo Lima, foi atacado por um macaco durante um passeio com a família no Parque Areião, em Goiânia. Em um áudio, Marcelo descreveu o susto que levou ao ser mordido na perna pelo macaco. Um menino de 2 anos também foi mordido na mão enquanto passeava com o irmão. Após os incidentes, Marcelo recebeu atendimento médico e a criança foi ao Centro Municipal de Vacinação para tomar a vacina antirrábica.



