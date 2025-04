Mãe de bebê sequestrada em Novo Lino (AL) muda versão sobre o caso

A polícia de Alagoas está à procura de Ana Beatriz, bebê que supostamente foi levada dos braços da mãe, Eduarda, em Novo Lino (AL). A mãe inicialmente alegou que quatro pessoas armadas sequestraram a criança, mas alterou sua versão várias vezes, o que levou a Polícia Civil a contestá-la. As autoridades vasculham as proximidades da casa da família, às margens da BR-101, com auxílio de cães farejadores. A polícia continua tratando todas as informações dadas por Eduarda para encontrar a bebê, enquanto investiga possíveis novas versões da história.



