Mãe de estudante da USP assassinada desabafa em protesto: ‘Eu enterrei minha filha e os sonhos dela’

A polícia de São Paulo investiga duas mortes: a da estudante de pós-graduação Bruna Oliveira da Silva e do suspeito do crime, Esteliano José Madureira. O corpo de Esteliano, coberto por uma lona, foi encontrado na zona sul da capital paulista, com indícios de execução pelo tribunal do crime.



Esteliano era suspeito do assassinato de Bruna, ocorrido após ela deixar uma estação de metrô na zona leste. A polícia ainda aguarda laudos periciais para concluir o inquérito. A mãe de Bruna, em um protesto, clamou por justiça e segurança para as mulheres: "Eu enterrei a minha filha, enterrei os sonhos dela". Ela pediu para as mulheres se protegerem e não andarem sozinhas. Estudantes e professores também participaram do protesto, exigindo medidas de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!