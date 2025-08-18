Logo R7.com
Mãe luta por liberdade do filho preso há quatro meses e condenado por crime que diz não ter cometido

A defesa sustenta sua inocência, apresentando um laudo pericial que afirma que ele não é o indivíduo nas imagens do crime

Fala Brasil|Do R7

Brendo Kaergue de Jesus, de 18 anos, foi condenado a mais de 11 anos de prisão por um assalto em São Paulo. A defesa sustenta sua inocência, apresentando um laudo pericial que afirma que ele não é o indivíduo nas imagens do crime. Detido desde abril, Brendo ainda responde por uma acusação de tentativa de latrocínio. A família busca provar sua inocência, destacando que ele estava em outro local no momento do crime.

