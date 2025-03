Maicol diz que agiu sozinho no assassinato de Vitória; polícia acredita que ele teve ajuda

Maicol, preso há 10 dias, confessou o assassinato da adolescente Vitória durante a madrugada. Ele alegou ter tido um relacionamento com a jovem e disse se sentir ameaçado por chantagens. Durante uma discussão no carro, ele a matou com golpes de faca e ocultou o corpo no porta-malas. Discrepâncias no depoimento de Maicol levantam suspeitas sobre a existência de cúmplices. A polícia realizará uma reconstituição do crime em Cajamar (SP) para esclarecer a cronologia dos eventos e possíveis envolvimentos adicionais.



