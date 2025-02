Mainha do crime: veja como agia mulher suspeita de coordenar assaltos em SP

Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, conhecida como ‘mainha do crime’, foi presa em São Paulo. Residente de Paraisópolis, ela é acusada de fornecer armas e comandar uma quadrilha envolvida em assaltos. A polícia a identificou durante a investigação do latrocínio do delegado Josenildo Belarmino. Com Suedna, foram apreendidos armas, cartões, celulares e objetos roubados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!