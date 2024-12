Maior castelo inflável da América Latina é recuperado após ser furtado por falso transportador

O dono do maior castelo inflável da América Latina teve uma surpresa ao contratar um serviço de frete para levar o objeto. O brinquedo estava em Mogi-Guaçu, no interior de São Paulo e seria transportado até o Rio de Janeiro. Ele negociou o serviço com um suposto profissional e acabou sendo furtado. O caso incomum despertou atenção, afinal, como se rouba um objeto tão grande? Após uma denúncia anônima, o proprietário conseguiu localizar e recuperar o castelo