Mais de 50 mil pessoas ficam sem energia em Porto Rico durante passagem de furacão

Mais de 50 mil pessoas ficaram sem energia em Porto Rico durante a passagem do furacão Erin. Durante à noite, a tempestade ganhou força e chegou à categoria 4, que vai até 5. Com ventos de até 250 km/h, Erin atingiu várias ilhas do Caribe, provocando estragos também nas Ilhas Virgens. O furacão agora ameaça as Bahamas e, segundo o centro nacional de furacões, deve continuar poderoso até o meio da semana. Apesar dos alertas e dos danos, não há registro de vítimas até o momento.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!