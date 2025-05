Maníaco de Osasco: polícia procura homem que ataca mulheres na Grande SP

A polícia de Osasco está à procura de um homem acusado de atacar mulheres enquanto estão distraídas. Um recente ataque foi registrado quando uma mulher foi agredida com um pedaço de madeira. A vítima, ainda com receio de retornar ao trabalho, relatou que conseguiu se defender após uma pessoa intervir gritando para o agressor soltá-la. Os vídeos dos ataques estão circulando entre os moradores, o que ajuda a polícia na investigação.



