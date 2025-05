Mansão de Hebe Camargo vai a leilão por R$ 5,8 milhões

A mansão de Hebe Camargo, situada no Morumbi, zona sul de São Paulo, será leiloada após 13 anos de sua morte. Com mais de 2 mil metros quadrados, a propriedade possui sete suítes, elevador, piscina e um estúdio. Avaliada em R$ 8 milhões, o lance inicial é de R$ 5,8 milhões. Hebe era conhecida por suas festas glamourosas com convidados ilustres. O leilão começa nesta terça (13) e pode durar até uma semana, dependendo dos lances.



