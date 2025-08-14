Marco Rubio anuncia revogação de vistos de funcionários ligados ao Mais Médicos

O Secretário de estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que está tomando medidas para revogar vistos de pessoas ligadas ao programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. Os vistos revogados são de Mozart Júlio Tabosa Sales, atual secretário de atenção especializada à saúde do ministério, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da Organização Panamericana da Saúde.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!