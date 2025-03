Maria Bethânia paralisa show e dá bronca em equipe por falha técnica durante show com Caetano Veloso

Maria Bethânia interrompeu seu show no Rio de Janeiro após problemas com o microfone. Durante seu solo com Caetano Veloso, o equipamento falhou. Após tentativa frustrada de prosseguir devido à microfonia, Bethânia pediu que Caetano retornasse ao palco. Apesar do contratempo, o público aplaudiu e entendeu a situação. O show marcou o penúltimo da turnê dos irmãos.



