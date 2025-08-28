Marinha localiza lancha que naufragou com família no litoral paulista
Um corpo foi resgatado em Guarujá e ainda não foi identificado
A marinha localizou a lancha usada pela família que naufragou no litoral de São Paulo. A embarcação foi encontrada em São Sebastião, a 11 km da costa. Ela passará por perícia para investigar as causas do acidente. Um corpo foi resgatado em Guarujá e ainda não foi identificado. As buscas foram retomadas pela manhã e três vítimas são da mesma família; até o momento, apenas uma delas foi reconhecida.
