Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Marinha localiza lancha que naufragou com família no litoral paulista

Um corpo foi resgatado em Guarujá e ainda não foi identificado

Fala Brasil|Do R7

A marinha localizou a lancha usada pela família que naufragou no litoral de São Paulo. A embarcação foi encontrada em São Sebastião, a 11 km da costa. Ela passará por perícia para investigar as causas do acidente. Um corpo foi resgatado em Guarujá e ainda não foi identificado. As buscas foram retomadas pela manhã e três vítimas são da mesma família; até o momento, apenas uma delas foi reconhecida.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Litoral
  • Marinha
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.