Matador de aluguel é preso no Aeroporto de São Paulo após execução em frente a adega

Allison Luiz Ramos da Silva, de 24 anos, foi preso no Aeroporto Internacional de São Paulo enquanto tentava embarcar para Pernambuco. Ele é acusado de executar Cleiton Henrique Bezerra de Oliveira, de 29 anos, em frente a uma adega em São Paulo. Câmeras de segurança registraram o crime, no qual Allison usou duas armas para disparar nove tiros. Segundo as investigações, ele foi pago para cometer o assassinato e a polícia agora busca identificar o mandante. O crime levanta questões sobre a atuação de matadores de aluguel no país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!