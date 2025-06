Mauro Cid diz que Bolsonaro fez modificações em minuta de golpe

No primeiro dia de depoimentos sobre o suposto plano de golpe após as eleições de 2022, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, afirmou no STF que o ex-presidente tinha conhecimento das ações para alterar o resultado eleitoral. Cidi declarou que Bolsonaro fez modificações em uma minuta do plano que previa prisões de diversas autoridades, embora o ex-presidente tenha retirado algumas dessas prisões. Cid também mencionou a entrega de dinheiro para financiar manifestações e sugeriu que a trama tinha apoio do agronegócio. Além disso, ele negou coação em sua delação premiada e revelou pressão de Bolsonaro para desacreditar as urnas eletrônicas. O deputado federal Alexandre Ramagem foi ouvido na sequência e negou ter investigado ou produzido qualquer conteúdo contra as urnas eletrônicas.



