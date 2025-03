MC Daniel fratura costela em jogo de showbol, mas diz que manterá agenda de shows

MC Daniel sofreu uma fratura na costela durante um jogo de showball, um campeonato que reúne artistas e ex-atletas. Ele se machucou após colidir com o goleiro adversário. Apesar da dor e do diagnóstico médico, MC Daniel continuará com sua agenda de shows nas próximas duas semanas. Antes de ir ao hospital, ele tirou fotos com fãs e compartilhou um vídeo sobre o ocorrido em suas redes sociais.



