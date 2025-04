Médica é assassinada em Itajubá; crime envolve esquema financeiro

A médica oftalmologista Paula Sandri Frantz, de 33 anos, foi morta a tiros em Itajubá (MG) ao sair do hospital onde trabalhava para almoçar. Dois suspeitos, um homem de 26 anos e um adolescente de 16, foram presos e confessaram o crime. Eles alegaram que o assassinato foi motivado por questões financeiras. O homem tinha uma relação prévia com o pai da vítima e se envolveu com ela em um esquema de venda de trator por um valor inferior ao mercado com a promessa de compartilharem os lucros. Com a suspeita de que Paula não teria repassado o dinheiro, ele buscou vingança após sair da prisão.



