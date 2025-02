Médica relata complicações graves após procedimento estético em Goiânia

O Fala Brasil conversou com a médica Isadora, que buscava remover marcas de acne, passou por um peeling, mas acabou sofrendo graves queimaduras no rosto. Após um mês do procedimento, ela enfrentou inchaço e cicatrizes inesperadas. Agora, é obrigada a usar uma máscara 24 horas por dia durante seis meses, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.



