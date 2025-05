Médicos separam irmãs siamesas em cirurgia de mais de 15 horas em Goiânia

A cirurgia bem-sucedida que separou as irmãs siamesas Kiraz e Aruna ocorreu em Goiânia, com a participação de mais de 50 profissionais de saúde. A operação, que durou 15 horas, é considerada uma das mais complexas da medicina. As irmãs, unidas pelo tórax, abdômen e bacia, também compartilhavam o fígado. O médico Zacharias Calil anunciou emocionado o sucesso da separação, um presente especial de Dia das Mães para Liliane. As meninas, nascidas no interior de São Paulo , permanecem em observação na unidade de terapia intensiva.



