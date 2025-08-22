Medo de criminosos impulsiona blindagem veicular no Brasil

No primeiro semestre de 2025, mais de 22 mil veículos foram blindados no Brasil, refletindo o medo crescente entre motoristas da violência urbana. São Paulo é o estado com maior procura, seguido por Rio de Janeiro , Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Denise, após sofrer uma tentativa de assalto, foi uma entre muitos a optar pela blindagem. Segundo a Associação Brasileira de Blindagem, houve um aumento de 11% nas blindagens em comparação com o ano anterior. O serviço custa entre R$ 70 mil e R$ 180 mil.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!