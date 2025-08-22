Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Medo de criminosos impulsiona blindagem veicular no Brasil

Em 2025, mais de 22 mil veículos foram blindados; São Paulo lidera a demanda

Fala Brasil|Do R7

No primeiro semestre de 2025, mais de 22 mil veículos foram blindados no Brasil, refletindo o medo crescente entre motoristas da violência urbana. São Paulo é o estado com maior procura, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Denise, após sofrer uma tentativa de assalto, foi uma entre muitos a optar pela blindagem. Segundo a Associação Brasileira de Blindagem, houve um aumento de 11% nas blindagens em comparação com o ano anterior. O serviço custa entre R$ 70 mil e R$ 180 mil.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bahia (Estado)
  • Brasil
  • Ceará
  • Pernambuco
  • Rio Grande do Sul
  • São Paulo (Cidade)
  • Violência

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.