Megaoperação prende 57 foragidos por roubo, latrocínio e receptação no Rio

700 policiais participam de uma megaoperação na manhã desta quinta (13), no Rio de Janeiro. Os agentes foram às ruas para prender suspeitos com mandados de prisão em aberto em todo o estado. São foragidos por crimes como roubo, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e receptação. A investigação credita que essas prisões também enfraqueçam facções de tráfico de drogas. Até agora, 57 pessoas foram presas.



