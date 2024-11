Memória Candanga: museu conta a história dos pioneiros de Brasília (DF)

O que antes era um hospital voltado a atender os operários que ergueram Brasília (DF), agora é o Museu Vivo da Memória Candanga. O local conta a história dos trabalhadores que saíram de todas as partes do Brasil para construir a nova Capital Federal. Neila Medeiros foi até o local para mostrar os detalhes desse povo que, com muita coragem, transformou o “nada” em uma das cidades mais modernas do país.