Menina com Síndrome de Down é discriminada em Shopping na Grande São Paulo

Os pais de uma menina de 11 anos denunciam que ela foi discriminada em um shopping na Grande São Paulo . O crime teria sido cometido pelo pai de outra criança, ainda não identificado. A mãe da menina, Sheila, deixou a filha, Laura, brincando no parquinho do shopping e, ao retornar, ouviu o homem referir-se à sua filha como "doente". Testemunhas confirmaram o episódio. Indignados, os pais acionaram a segurança do shopping e registraram um boletim de ocorrência. A polícia investiga o caso e já solicitou imagens de segurança. Segundo o Estatuto da Pessoa Com Deficiência, discriminar pessoas com deficiência é crime, com penas que variam de 1 a 3 anos de prisão e multa.



