Menina de 8 anos morre após inalar gás de desodorante em desafio da internet

Sara Raíssa Pereira, uma menina de 8 anos, morreu após participar de um desafio na internet que envolvia a inalação de gás de desodorante aerossol. O fato aconteceu no Distrito Federal. Ela foi encontrada desacordada na casa do avô e levada ao Hospital Regional de Ceilândia, sofrendo uma parada cardiorrespiratória. A Polícia Civil investiga como a menina acessou o desafio e busca identificar os responsáveis pela publicação. O IML realizará uma perícia para determinar a causa exata da morte.



