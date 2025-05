Menina que se jogou na frente da mãe para salvá-la de tiros disparados pelo pai recebe alta

Recebeu alta a menina de 10 anos que foi baleada pelo pai, o sargento da Polícia Militar Samir Carvalho. A mãe da criança, Amanda Carvalho Fernandes, morreu no ataque. Segundo uma testemunha, a menina se colocou na frente da mãe no momento do disparo. O crime ocorreu no começo de abril em uma clínica de estética em Santos, litoral de São Paulo . O policial foi preso e levado para o presídio militar Romão Gomes.



