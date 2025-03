Menino de 4 anos impressiona com seu conhecimento sobre o corpo humano

O menino Davi, de apenas 4 anos, impressiona com seu vasto conhecimento sobre o corpo humano, acumulando dois milhões de seguidores nas redes sociais. Seus vídeos educacionais já somam milhões de visualizações, incluindo um pedido do apresentador **Otaviano Costa**, que, após uma complexa cirurgia cardíaca, contou com Davi para explicar aneurismas aos seguidores. Além de demonstrar interesse pelo corpo humano e afirmar que deseja ser cardiologista, Davi também se interessa por astronomia. Testes indicam que ele tem um desempenho acima da média para sua idade. Seus pais garantem que ele tem liberdade para escolher suas paixões e afirmam que Davi aproveita seu tempo de criança, em equilíbrio com sua sede de conhecimento.



